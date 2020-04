Calciomercato Juventus, contatti cessione Bonucci | Le ultime

La Juventus nel calciomercato estivo potrebbe dover difendersi dall’assalto del Manchester City per una delle colonne della squadra: contatti avviati

Mentre gli organi competenti continuano a cercare una soluzione per la ripresa dei campionati, le società iniziano a ragionare sulle mosse di mercato per la sessione estiva. In Europa molti top club starebbero osservando i giocatori in casa Juventus, in particolare il Manchester City di Guardiola, che avrebbe messo gli occhi su una colonna bianconera. Contatti avviati tra la società juventina ed il club di Premier League.

Calciomercato Juventus, il Manchester City punta Bonucci: contatti avviati tra i club

Il calciomercato della Juventus non è composto solo di nuovi acquisti e talenti da inseguire, anche le cessioni hanno il loro importantissimo ruolo. Proprio su questo starebbe lavorando il Manchester City, che vorrebbe strappare ai bianconeri un top player della rosa. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, Pep Guardiola avrebbe messo gli occhi su Leonardo Bonucci. L’allenatore spagnolo vorrebbe portare in Premier League il difensore centrale per inserire un giocatore di grande esperienza in un reparto difensivo molto giovane.

Secondo il sito spagnolo, i due club avrebbero già intrapreso i contratti per intavolare una trattativa, anche se tutti i discorsi sarebbero stati rimandati a fine stagione. A quasi 33 anni il difensore bianconeri si è confermato ancora una volta una delle colonne portanti della squadra in questa stagione, per questo motivo sarà molto difficile che la Juventus lascerà partire il giocatore. Servirà davvero un’offerta irrinunciabile per far partire da Torino Bonucci.

