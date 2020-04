Calciomercato Juventus, ‘assist’ Ibra per il colpo Milik | I dettagli

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è sempre incerto. Così il campione svedese potrebbe spostare gli equilibri della formazione rossonera

Resta o andrà via? Questo è uno degli interrogativi più diffusi in casa Milan per quanto riguarda il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese vedrà scadere il proprio contratto il 30 giugno: al momento non ci sarebbero novità sostanziali sul prolungamento contrattuale. In caso di rinnovo, la situazione in attacco cambierà notevolmente.

Calciomercato Milan, il rinnovo di Ibra blocca Milik

Come svelato nelle ultime settimane la società rossonera avrebbe messo nel mirino l’attaccante polacco del Napoli, Arek Milik. L’ex Ajax potrebbe anche pensare all’addio alla compagine partenopea visto che non sembra essere più felice in maglia azzurra. Sulle sue tracce ci sarebbe anche un forte interessamento della Juventus, alla ricerca di un valido goleador.

E così se Ibra dovesse rinnovare il proprio legame con il Milan, Milik sarebbe bloccato dal campione svedese. In questo modo la società rossonera penserebbe a rinforzare altri reparti, come quello della difesa con un innesto di spessore. Tutto sarà più chiaro a partire dalle prossime settimane.

Attualmente Ibra si sta allenando in Svezia in attesa del suo ritorno in Italia. E, intanto, pensa al futuro.

