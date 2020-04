Calciomercato Milan, se resta Pioli sarà addio | Decisione presa

Il calciatore è scontento dell’avventura con il Milan, se la situazione non cambia può partire già in estate

Non è stata una stagione fortunata per il Milan fin qui, la società rossonera ha già perso di vista l’obiettivo Champions League a causa dell’enorme distacco dall’Atalanta. Anche in caso di ripresa della stagione, dunque, l’obiettivo per Donnarumma e compagni sarebbe quello di piazzarsi in zona Europa League o andare fino in fondo in Coppa Italia.

Nel frattempo, la società inizia a pensare alla prossima stagione e studia i possibili colpi di mercato. Nel mercato invernale è arrivato Zlatan Ibrahimovic che ha portato sicuramente dei benefici alla squadra allenata da Stefano Pioli, ma ciò non è bastato per recuperare il brutto inizio di stagione.

Calciomercato Milan, Duarte scontento per lo scarso utilizzo: se resta Pioli può andare via

Un altro elemento arrivato a gennaio che però non ha avuto le stesse fortune dello svedese è Leo Duarte. Il difensore ex Flamengo aveva appena vinto la Copa Libertadores battendo in finale il River Plate ed è stato pagato 10 milioni di euro.

La sua avventura italiana, però, è stata fin qui deludente visto che ha collezionato poche presenze nelle prime settimane in Serie A. Secondo quanto riportato da Fichajes, se nella prossima stagione dovesse restare Stefano Pioli sulla panchina del Milan, allora Leo Duarte potrebbe decidere di lasciare San Siro.

Il difensore vuole giocare di più e per questo preferirebbe vestire la maglia di una squadra che lo terrebbe di più in considerazione.

