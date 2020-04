Calciomercato Milan, colpo in difesa | Offerta e conferme!

Il calciomercato del Milan potrebbe vedere un nuovo rinforzo in difesa: obiettivo dalla Ligue 1 per il club rossonero

Ancora alcune settimane ed il calcio italiano potrebbe ripartire per completare i campionati di Serie A, B e non solo frenati dall’emergenza Coronavirus. In tal senso, le società si stanno già muovendo in ottica calciomercato per il prossimo anno: in casa Milan spunta un nome per rimpolpare la difesa di Pioli.

Calciomercato Milan, obiettivo Simakan: c’è l’offerta rossonera

Il Milan non vuole rimanere immobile sul mercato ed in vista della stagione 2020/21 si guarda intorno a caccia di rinforzi in difesa. In tal senso, secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport‘, tra i nomi caldi vi sarebbe anche Mohamed Simakan dello Strasburgo. Il gioiellino franco-guineano, classe 2000, è seguitissimo in Europa e viene visto come partner ideale di Romagnoli al centro della difesa. Il club di via Aldo Rossi avrebbe messo sul piatto una cifra vicina ai 15 milioni per il suo cartellino ma non sarà semplice convincere lo Strasburgo.

Il 20enne che ha collezionato in stagione 25 presenze senza nè reti nè assist, è nel mirino del ‘Diavolo’ sin dallo scorso inverno con diversi contatti tra le parti. Simakan può giocare sia al centro della difesa che come terzino destro, ruolo nel quale il Milan è a caccia di certezze dopo le prestazioni deludenti del duo Conti-Calabria. A testimoniare l’interesse del Milan e non solo, l’agente del giocatore Badou Sambaguè che in esclusiva a ‘Calciomercato.it‘, ha elogiato il club rossonero. “L’Italia è una delle migliori scuole per un difensore. Il Milan è il Milan e Maldini è Maldini…“.

Un’apertura a tutti gli effetti dunque quella del procuratore di Simakan al club milanista, nonostante il forte di interesse di altri club per il giovane talento: “Ci sono molti club interessati sin dallo scorso inverno: francesi, italiane, spagnole, inglesi, tedesche… Mohamed però non ha fretta”.

