Milan, l’ex rossonero a sorpresa: “Sono stato vicino all’Inter!”

L’ex attaccante del Milan Suso, ora in forza al Siviglia, ha svelato un curioso retroscena di mercato che riguarda l’Inter

In attesa di tornare in campo nelle prossime settimane, il tema che tiene maggiormente banco nel mondo del calcio resta il mercato. In tal senso l’ex attaccante del Milan ed ora al Siviglia, Suso, è stato intervistato da ‘Sky Sport24’ svelando una clamorosa occasione mancata dal giocatore spagnolo.

Milan, Suso allo scoperto: “Spalletti mi voleva all’Inter, accettai ma…”

Suso lascia di stucco i tifosi rossoneri svelando il clamoroso retroscena di mercato: “Inter? Un’opzione davvero concreta, siamo stati molto vicini. Mi voleva Spalletti ed io ero d’accordo per il trasferimento in nerazzurro”. Il talento spagnolo ha poi voluto dire la sua anche su altri club che lo hanno corteggiato in passato: “Roma? Quando Monchi era in giallorosso ne parlammo. Anche la Fiorentina si fece avanti, c’era Montella ma per me non era una priorità“.

L’ex numero 8 rossonero lancia un messaggio ad un club: “Napoli di Gattuso? Se mi chiamasse… Per il momento nessuno mi ha chiamato. Ho avuto un buon rapporto anche con Gattuso.” Sul futuro: “Sono qui da poco, voglio continuare a crescere ma nel calcio non si sa mai”.

