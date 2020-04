Serie A, Spadafora pessimista: “Il sentiero per la ripresa è sempre più stretto”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, doppia beffa da Lampard per l’attacco!

Ai microfoni di “Omnibus” su La7 è intervenuto il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, che ha svelato le possibili strategie: “Potrebbe anche accadere che sia la maggioranza dei presidenti a chiederci di fermare questo campionato e di pensare a prepararci al meglio per la prossima stagione”.

Lo stesso Ministro, poi, ha aggiunto: “Vedo il sentiero per la ripresa del campionato sempre più stretto. Se fossi nei presidenti, penserei a far riprendere gli allenamenti per cominciare in sicurezza il prossimo campionato”.