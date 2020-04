Calciomercato Milan, che colpo a centrocampo | La conferma del giocatore

Uno dei migliori prospetti del calcio europeo, fra i centrocampisti, potrebbe avere il Milan nel proprio futuro: “Sarebbe destino”.

La campagna di ringiovanimento che Gazidis ha deciso di attuare in estate è pronta a partire: il Milan potrebbe aver messo le mani su uno dei migliori giovani centrocampisti d’Europa. Un classe 2000 inseguito anche da grandi club come Borussia Dortmund, Arsenal e Inter. Ad ammettere l’interesse del ‘Diavolo’ è stato lo stesso giocatore.

Calciomercato Milan, Szoboszlai conferma l’interesse | “Ho anche altre proposte”

Il centrocampo del Milan potrebbe ripartire da Dominik Szoboszlai: talento classe 2000 del Salisburgo. Il giocatore, ai microfoni di ‘Dazn’, ha ammesso l’interesse dei rossoneri: “Se l’operazione dovesse andare in porto, significherebbe che è destino. In ogni caso, ho anche altre proposte e la decisione finale spetta solamente a me. Farò la scelta migliore: la Serie A è un ottimo campionato, ma lo sono anche la Bundesliga e la Premier”. La valutazione complessiva che il club austriaco fa di Szoboszlai è di circa 30 milioni di euro: i rossoneri potrebbero decidere di investire sull’ungherese per il centrocampo.

Il piano Gazidis sarà attuato in estate e Szoboszlai potrebbe essere il primo colpo: al Milan servono 30 milioni!

RM

