Coronavirus, la decisione sugli allenamenti | In campo con le mascherine!

La Premier League verso la ripresa del torneo. Intanto arriva la novità sul fronte allenamenti: i calciatori dovranno indossare mascherine

Il coronavirus ha scombussolato il mondo intero. Le competizioni sportive, in quasi ogni paese, sono state bloccate temporaneamente o, talvolta, definitivamente. Il calcio, in Italia, è in attesa di comunicazioni su come e quando ripartire, anche se dalle dichiarazioni del ministro dello Sport Spadafora emerge un certo scetticismo al riguardo. In Inghilterra sembra invece più vicino il ritorno in campo. La Premier League è sulla strada della ripresa, ma prima ecco la grossa novità per quel che riguarda gli allenamenti: i calciatori dovranno infatti indossare mascherine protettive.

Premier League, nuovo allenamento: mascherine e non solo

La notizia arriva dall’Inghilterra. Secondo il Daily Mirror, infatti, venerdì prossimo sarà discusso, in una riunione dei club della Premier League, un documento nominato ‘Riavvio del progetto’. Parte di questo documento prevederebbe che i calciatori abbiano i volti coperti durante gli allenamenti per consentire un ritorno sicuro all’attività calcistica. Le proposte sarebbero state redatte da Richard Garlick, direttore della Premier League, ma il ritorno sui campi di allenamento avverrà soltanto dopo l’accordo del Governo inglese. Il progetto di ripresa includerebbe anche un test del tampone per calciatori e funzionari 48 ore prima di tornare ad allenarsi, inoltre saranno svolti anche test per eventuali problemi respiratori associati al Covid-19.

Tra le misure di sicurezza, inoltre, pare che si dovrà procedere anche con la disinfestazione delle attrezzature da utilizzare sul campo, come palloni, coni, bandierine e addirittura i pali della porta.

