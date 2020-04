Juventus, Ronaldo non vuole tornare | E fa la ‘spia’ su Dybala!

L’emergenza Coronavirus potrebbe bloccare definitivamente il campionato: ecco la decisione di Cristiano Ronaldo, al momento ancora a Madeira

La Serie A naviga nell’incertezza. Nessuno conosce a fondo quando riprenderà il campionato italiano: tra Governo e Figc ci sarebbero delle polemiche ancora in corso e sarà difficile trovare un accordo comune. E così anche la Juventus non avrebbe intenzione di richiamare i propri atleti, al momento nove, che hanno trascorso la quarantena con le famiglie.

Juventus, Cristiano Ronaldo non torna

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” Cristiano Ronaldo, al momento a Madeira da 50 giorni per trascorrere questo periodo insieme alla propria famiglia, vorrebbe conoscere con certezza la data d’inizio degli allenamenti e del campionato prima di fare ritorno a Torino. In caso contrario, il campione portoghese resterebbe ancora in Portogallo.

Nelle ultime ore è circolata la notizia del quarto tampone risultato positivo per Paulo Dybala, poi non confermata dalla Juventus. L’indiscrezione è stata lanciata da “El Chiringuito”, un programma spagnolo molto vicino alle dinamiche Real e con diversi giornalisti amici dello stesso Cr7. E il tutto non sembra così casuale. La posizione del portoghese è ben precisa: ritornerebbe soltanto se ci fossero tutte le misure di sicurezza possibili.

La Juventus dovrà così capire cosa succederà nelle prossime ore prima di convocare nuovamente i propri calciatore a rientrare in Italia.

