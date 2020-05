Calciomercato Inter, Conte pensa al grande ex

Calciomercato Inter, tra i possibili rinforzi nerazzurri per la prossima stagione spunta il nome di un grande ex: ecco chi vuole Conte

L’Inter nella prossima stagione necessiterà di rinforzi. Una richiesta specifica di Antonio Conte per essere competitivi fino alla fine per lo scudetto, il duello con la Juve può essere vinto solo con una rosa profonda e all’altezza. Serviranno innesti di rilievo, soprattutto sulle fasce dove al momento la situazione non è esaltante. Il ‘Corriere dello Sport’ fa il punto della situazione. Lazaro andrà via, verrà riscattato solo uno tra Moses e Biraghi. Rimangono poi Candreva, Young e D’Ambrosio che può essere adattato in caso d’emergenza. Serve un altro laterale di qualità e si torna a pensare a Joao Cancelo. Il portoghese ha lasciato un ottimo ricordo e non ha vissuto una grande annata al Manchester City, l’affare appare possibile.

