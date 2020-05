Calciomercato, Fabian Ruiz e Lautaro | Setien allo scoperto!

Il calciomercato di Inter e Napoli potrebbe vedere l’assalto del Barcellona per alcuni gioielli di Conte e Gattuso: arriva la conferma di Setien

In attesa di conoscere il futuro della Serie A che potrebbe tornare in campo tra circa un mese, le dirigenze lavorano già alla prossima sessione di calciomercato. In tal senso, Inter e Napoli dovranno fare attenzione al Barcellona che ha posto nel mirino Lautaro Martinez e Fabian Ruiz: arriva la conferma dal tecnico blaugrana, Quique Setien.

Calciomercato, Lautaro e Fabian Ruiz: Setien parla chiaro

Il tecnico del Barcellona, Quique Setien, ha parlato in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’. Diversi i temi trattati, in primis il calciomercato con i gioielli di Serie A sul taccuino della dirigenza catalana: “Lautaro Martinez? Un grande giocatore, un calciatore importante ed il Barcellona segue sempre i grandi calciatori”, ha esordito il tecnico blaugrana che non ha nascosto l’ammirazione per il ‘Toro’: “Se piace a Messi? bisogna chiederlo a lui. Per tanti giocatori giocare con Leo è un incentivo enorme. Parlare adesso di mercato, però, mi pare azzardato”.

Setien ha voluto esprimersi anche su un altro talento della Serie A, già accostato al Barcellona: Fabian Ruiz. Sul giocatore del Napoli ha detto: “L’ho allenato un anno, gli fu sufficiente per dimostrare che era un grandissimo giocatore, di livello straordinario“. Un elogio manifesto quello dell’allenatore del Barcellona che conclude: “Aveva un potenziale enorme e lo tirò fuori molto velocemente. Lo misi a suo agio, in un contesto calcistico che gli fece bene”.

Inter e Napoli sono dunque avvertite: il Barcellona non toglie gli occhi da Lautaro Martinez e Fabian Ruiz, con il mercato estivo come possibile palcoscenico per inattese novità.

