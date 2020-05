Calciomercato Milan ed Inter, occasione inglese | Via il baby talento

Occasione della Premier League per Milan, Inter e Lazio: il rinnovo di Bukayo Saka con l’Arsenal sembra essere sempre più lontano.

Tra i tanti giovani talenti inglesi lanciati in questa Premier League non si può non considerare Bukayo Saka. Esterno mancino a tutta fascia, Saka, classe 2001, è stato lanciato da Unai Emery all’Arsenal e con i ‘Gunners’ in questa stagione ha fino ad ora totalizzato già 30 presenze, andando a segno tre volte e firmando nove assist. Numeri decisamente importante per un ragazzo alla sua prima stagione da professionista.

Calciomercato Milan, occasione Saka: può arrivare con Emery

Licenziato dall’Arsenal a stagione in corso, Unai Emery resta tra i papabili candidati per la panchina del Milan per la prossima stagione. Il tecnico basco potrebbe chiedere di puntare su alcuni pupilli e tra questi non è escluso che possa fare il nome di Saka. Il giovane di origini africane, oltre ad essere un prospetto decisamente interessante, rientrerebbe a pieno nei radar rossoneri.

In grado di ricoprire tutti i ruoli della corsia sinistra, Saka potrebbe rappresentare un’alternativa sia a Theo Hernandez che a Rebic come esterno alto. Ma potrebbe anche essere il sostituto del francese se il giocatore ex Real Madrid dovesse lasciare il club rossonero di fronte ad un’offerta monstre. Di certo, per caratteristiche tecniche e anagrafiche, Saka rientra a pieno nella tipologia di giocatore valutata dal Milan. E il fatto che il rinnovo con l’Arsenal sia così lontano lo rende ancora più appetibile.

Calciomercato, anche Lazio ed Inter su Saka

Il contratto del classe 2001 con l’Arsenal scade nel 2021, ma il rinnovo è ancora decisamente lontano. L’interesse nei suoi confronti è notevole, con il Liverpool in particolare che avrebbe messo gli occhi sul giovane talento. Saka però rappresenta un’occasione preziosa per i club italiani. Non solo per il Milan, ma anche per Inter e Lazio. Entrambe le compagini sono alla ricerca di un esterno mancino e il gioiellino inglese potrebbe fare al caso sia dei nerazzurri che dei capitolini.

Con le chance di un rinnovo che sembrano sempre più lontane, l’Arsenal potrebbe quindi essere costretto a cedere il giocatore in estate. I ‘Gunners’, con il rischio di perdere a zero il ragazzo, potrebbero evitare di tirare troppo la corda: il baby-talento potrebbe partire per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro.

