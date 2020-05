Calciomercato Milan, assalto del Barcellona | Messi dà l’ok

Calciomercato Milan, Messi vuole un giocatore rossonero per la prossima stagione: il fuoriclasse del Barcellona indica il colpo alla dirigenza

Rivoluzione in casa Milan in vista della prossima stagione. Appare chiaro che molto cambierà tra i rossoneri, stando a come l’amministratore delegato Ivan Gazidis vorrà impostare il nuovo progetto. Abbassamento del tetto ingaggi, età media della squadra piuttosto giovane e profili di prospettiva. L’idea è un ciclo basato sulla sostenibilità economica e sulla gradualità. Va da sé, che molti volti in squadra potrebbero cambiare e ci sono diversi addii che sembrano già scontati.

Calciomercato Milan, Messi vuole Reina al Barcellona

Una delle partenze preventivate è quella di Pepe Reina, ceduto in prestito all’Aston Villa e che non dovrebbe fare ritorno in rossonero. Il portiere spagnolo cercherebbe tuttavia di buon grado una ultima grande avventura, che potrebbe addirittura portarlo al Barcellona. Secondo ‘Don Balon’, il suo profilo sarebbe finito nel mirino dei blaugrana.

La squadra catalana potrebbe dover fare i conti con la probabile partenza di Neto. Servirebbe, dunque, un profilo di grande esperienza alle spalle di Ter Stegen, per il quale il club nutre buone speranze per il rinnovo di contratto. Come vice del tedesco, Reina sarebbe l’ideale per la propria abitudine a giocare ad alti livelli, le sue capacità di leadership e di farsi trovare pronto al momento opportuno. Anche Messi avrebbe dato il suo benestare all’arrivo dell’ex Napoli, molto conosciuto e apprezzato in Spagna. Per lui si parla di un contratto annuale o addirittura biennale.

