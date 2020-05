Calciomercato Serie A, occasione dalla Ligue 1: corsa a tre

Calciomercato Serie A, che occasione dalla Ligue 1: la chiusura del campionato francese può portare in Italia un grande attaccante

Gli sviluppi del prossimo calciomercato potrebbero essere particolarmente imprevedibili, viste le risultanze dell’emergenza coronavirus. Ancora in dubbio la conclusione regolare della stagione e con essa le reali condizioni economiche delle squadre. Già da ora si può essere certi che nelle prossime sessioni sarà difficile vede colpi multimilionari come in passato, ma affari clamorosi potrebbero essere ugualmente possibili. Allo studio formule creative come gli scambi e altre situazioni che potrebbero agevolare la fantasia dei direttori sportivi.

Calciomercato Serie A, per Depay cambia tutto

La chiusura definitiva della Ligue 1 in particolare può aprire scenari molto interessanti. Il campionato francese ha già ufficializzato la cristallizzazione della classifica al momento dello stop. Il Lione, impegnato negli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus, resterà fuori dalle coppe europee. Un duro colpo per Aulas, che potrebbe essere obbligato a cedere alcuni dei suoi pezzi pregiati.

Tra questi, inevitabile pensare a Memphis Depay. L’attaccante olandese, con un contratto in scadenza nel 2021, era già in dubbio sul rinnovo prima. Ora, di fronte alla certezza di non giocare in Europa il prossimo anno, potrebbe negarsi definitivamente alle richieste del club di prolungamento. La cessione resterebbe l’unica strada per Aulas per monetizzare e il vulcanico presidente dell’OL, rispetto al passato, non potrebbe forzare troppo la mano sul prezzo. Occasione da non lasciarsi sfuggire per Milan, Lazio e Roma, che lo seguivano già da tempo e adesso potrebbero accaparrarsi l’attaccante senza doversi svenare eccessivamente. La valutazione di Aulas, fino a poco tempo fa, era di circa 50 milioni, ora dovrà necessariamente essere corretta al ribasso.

