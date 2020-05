Coronavirus | Juventus, ritorno Ronaldo a Torino: ecco quando

Nel momento di incertezza per il calcio italiano, la Juventus può sorridere: ecco quando è previsto il ritorno a Torino di Cristiano Ronaldo

In attesa di conoscere quello che sarà il futuro dell’attuale stagione calcistica, interrotta a causa dell’emergenza Coronavirus, in casa Juventus si attendono ulteriori sviluppi per il ‘caso’ CR7. L’asso portoghese, ormai lontano da Torino da settimane, potrebbe però ben presto rientrare alla base: ecco quando è previsto il ritorno in Italia.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Juventus, Thomas in Serie A | Via libera dell’Atletico Madrid

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, assalto per il dopo-Szczesny | Offerta al campione del mondo

Juventus, Ronaldo sta per tornare: spunta la data

Dopo le numerose voci di mercato che lo volevano lontano dalla Serie A e dalla Juventus il prossimo anno, Cristiano Ronaldo è pronto a fare rientro in Italia. L’asso portoghese, secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘, sarebbe in procinto di rientrare a Torino. Un rientro tanto atteso e che coinciderà con ogni probabilità nel fine settimana.

Per tutte le ultime notizie CLICCA QUI!

Pronto dunque a rientrare l’allarme riguardante l’asso portoghese che si aggregherà ai compagni in vista di un probabile ritorno sul terreno di gioco per la ripresa della stagione 2019/20.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, che attacco in diretta | ‘Sono dilettanti!”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, colpo per Juventus e Milan | Le ultime dalla Spagna

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato,‘assist’ Ibra per il colpo Milik | I dettagli

S.C