Milan, futuro Ibrahimovic | L’attaccante ha deciso sul rientro!

Mentre la Serie A è in attesa di scoprire il proprio destino, Ibrahimovic avvisa il Milan: rientrerà in Italia solamente quando sarà ufficiale la ripresa.

La situazione in Serie A non si è ancora sbloccata e allora Ibrahimovic avvisa il Milan: fino a quando non sarà ufficiale la ripresa degli allenamenti l’attaccante rimarrà in Svezia. Zlatan si sta allenando con l’Hammarby, squadra di cui detiene una quota partecipativa come proprietario.

Milan, futuro in bilico per Ibrahimovic | Resta in Svezia

Zlatan Ibrahimovic non ha nessuna fretta di rientrare in Italia: il suo futuro al Milan, con il contratto in scadenza a fine stagione ed il rinnovo che sembra sempre più difficile, è in bilico. L’attaccante ha deciso che resterà in Svezia fino a quando la ripresa degli allenamenti in Italia non sarà ufficiale. Solo allora rientrerà a Milano, rispettando i vincoli contrattuali con il club rossonero.

Il destino di Ibrahimovic sembra spingerlo sempre più lontano dal Milan, mentre suo addio a fine stagione si avvicina: Zlatan, intanto, resta in Svezia fino a nuovi ordini.

