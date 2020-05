Calciomercato Juventus e Inter, parla il tecnico | “Il suo desiderio è rimanere”

La sfida di mercato fra Juventus ed Inter si complica, l’allenatore del giovane talento ha spiazzato tutti: “Il suo desiderio è quello di rimanere”.

Juventus, Inter e Milan hanno un focus in comune per il prossimo mercato: rinforzare il centrocampo. Le tre ‘big’ italiane, per motivi diversi, si ritrovano ad essere insoddisfatte della propria rosa in mezzo al campo e vorrebbero iniettare maggiore qualità in estate. Uno degli obiettivi comuni è un centrocampista di soli 17 anni, che in questa stagione ha raggiunto il terzo posto in Ligue 1. Il suo nome è Eduardo Camavinga e, oltre alle migliori squadre italiane, ha suscitato l’interesse del Real Madrid.

Calciomercato Juventus e Inter, Camavinga non si muove | Le parole dell’allenatore

La Ligue 1, che è già ufficialmente conclusa, ha riservato una grande sorpresa in stagione: Eduardo Camavinga. Il centrocampista classe 2002 del Rennes ha dimostrato fin da subito – ha esordito a soli 16 anni e 4 mesi, prima di Mbappé– di essere uno straordinario ‘lava-palloni’. Un mediano di interdizione dotato di buona tecnica, un mancino che gli permette di avere qualità sia sul corto che sul lungo. Un autentico predestinato Camavinga: pur non avendo ancora terminato il processo di crescita è già 1,85m d’altezza, mentre a livello muscolare è ancora troppo esile.

Un talento del genere non poteva passare inosservato agli uomini di mercato della Serie A: per questo Juventus, Inter e Milan sarebbero pronte ad investire per il francese. Nella giornata di oggi, però, il tecnico del Rennes –Julien Stéphan– ai microfoni di ‘Ouest France’ ha rivelato: “Contrariamente a quanto letto, il desiderio di Eduardo è quello di rimanere. Sa che deve confermarsi ancora ai massimi livelli, in particolare nei match di Champions League. Più avanti, poi, potrebbe andare altrove”. Già, perché il Rennes l’anno prossimo giocherà in Champions League e questo potrebbe garantire al club francese la solidità economica per trattenere il ragazzo per un’altra stagione.

Una pessima notizia per i club italiani sulle tracce di Eduardo Camavinga: il centrocampista classe 2002 molto probabilmente resterà al Rennes per un altro anno.

RM

