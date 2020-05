Calciomercato Juventus e Inter, il bomber apre | “Pronto per sfida all’estero”

È uno dei calciatori più discussi del momento ed è il sogno del prossimo mercato di Juventus e Inter. C’è l’apertura!

Si prevede un calciomercato infuocato in casa Inter, dove potrebbero esserci movimenti importanti sia in entrata che in uscita. La compagine allenata da Antonio Conte ha costruito una base importante per il futuro e dopo una buona annata vorrebbe continuare a crescere.

Ci potrebbe essere la cessione di Lautaro Martinez in estate visto l’insistente pressing del Barcellona, ma questa situazione porterebbe l’Inter a interessarsi verso un altro attaccante che ha impressionato l’Europa in questi mesi. Parliamo di Timo Werner, che è seguito anche dalla Juventus dopo aver trascinato il Lipsia fino ai quarti di Europa League.

Calciomercato Juventus e Inter, apertura di Werner: “Preferirei una sfida all’estero”

Juventus e Inter, dunque, potrebbero sfidarsi nuovamente per il calciomercato ma questa volta la trattativa potrebbe risultare più difficile. Su Timo Werner, infatti, la concorrenza è tanta e ci sono tante big di Europa su di lui. L’attaccante tedesco però avrebbe aperto uno spiraglio nelle ultime ore, con delle dichiarazioni che escluderebbero il Bayern Monaco dalle trattative.

Queste le sue parole rilasciate al ‘Bild’: “Piuttosto che andare in Baviera, preferirei trasferirmi in un club estero. Così affronterei una nuova sfida in un campionato nuovo, sarebbe più interessante. Naturalmente valuterò anche l’apprezzamento nei miei confronti che dovrà essere massimo. È questo il motivo per cui in passato ho scelto il Lipsia, per cui farò lo stesso con la piazza che mi garantirà le stesse sensazioni”. Per Werner viene dato in pole il Liverpool, anche se il ‘Daily Mail sostiene che a causa del coronavirus – più precisamente delle conseguenze economiche post pandemia – il club inglese ha deciso di non fare nessun acquisto. Ciò, se confermato, metterebbe davanti Juventus e Inter nella corsa al cartellino del giovane bomber

