Calciomercato, Juventus respinta | “Tutte invenzioni, non voglio andarmene!”

La Juventus sogna il big per colmare il gap nel reparto difensivo. Il calciatore esce allo scoperto e fa una rivelazione importante sul futuro

Il calcio è fermo da quasi due mesi e in questi giorni si parla con insistenza quasi solamente di calciomercato. La Juventus studia le mosse da attuare in futuro e lo fa attraverso l’analisi delle gare disputate in questi mesi. I bianconeri sono sicuramente a caccia di nuovi terzini visto che in questa annata c’è stata un’emergenza in quel ruolo.

In alcune gare è stato costretto a giocare in quella zona Matuidi, che non è sicuramente adatto nel ruolo di laterale difensivo. La fascia in cui c’è maggiore carenza è quella sinistra, c’è la mancanza di uomini e spesso ha avuto delle difficoltà anche Alex Sandro.

Calciomercato Juventus, Marcelo allo scoperto: “La gente si inventa tante cose”

Tra i nomi accostati alla Juventus c’è ormai da tempo Marcelo, che secondo le notizie degli ultimi mesi potrebbe essere cercato fortemente dal club di Serie A in caso di addio dal Real Madrid. Il brasiliano, però, ha parlato per la prima volta dell’interesse dei bianconeri attraverso una diretta Instagram. Di seguito sono riportate le sue dichiarazioni.

“Da due anni leggo notizie che mi portano alla Juve, ho sentito parlare addirittura di una presunta firma. Dicono che indosserei la maglia bianconera perché non vivo senza Cristiano Ronaldo. La gente si inventa tante cose. Sapere che ad alcuni tifosi farebbe piacere mi rende felice, ma io non voglio lasciare il Real Madrid e non credo che loro mi lasceranno, sto molto bene qui. Non so se la Juventus è davvero interessata a me”.

Obiettivi per il futuro: “Prima di chiudere la carriera voglio un’altra Champions League. Con la nazionale, invece, voglio vincere il Mondiale“.

