Calciomercato Juventus, beffa Paratici | Piomba l’Arsenal

La Juventus continua a lavorare in ottica futura. Non ci sarebbero soltanto i bianconeri sul forte centrocampista della big d’Europa

Sarà un mercato davvero diverso rispetto al passato. A seguito della pandemia Coronavirus anche i top club d’Europa potrebbero pensare a nuove strategie per il futuro. In vista della prossima stagione continua senza sosta il lavoro della Juventus.

Calciomercato Juventus, asta per Thomas: c’è l’Arsenal

Nelle scorse settimane è stato accostato alla Juve anche il centrocampista dell’Atletico Madrid, Thomas Partey, pronto a dire addio al club francese. Come svelato dal Mundo Deportivo sul giocatore ci sarebbe anche l’Arsenal, che lo avrebbe messo nel mirino per rinforzare la zona centrale del centrocampo dei Gunners. Con la possibile cessione di Pierre-Emerick Aubameyang vicino ai 40 milioni, il club inglese avrebbe in cassa una cifra importante per tentargli l’assalto. Le prossime settimane sarà così decisive per trovare una soluzione adeguata. La Juventus continua a monitorare la situazione intorno al centrocampista dell’Atletico Madrid, protagonista dell’exploit decisivo sotto la gestione di Simeone.

