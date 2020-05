Calciomercato Milan, affare ‘Galactico’ | I dettagli

Dopo aver fallito l’obiettivo Champions League, il Milan studia le mosse per rinforzarsi nella prossima estate. C’è un obiettivo per il futuro

Non è stata una grande annata per il Milan, che ha causa della falsa partenza ha dovuto subito abbandonare la lotta per la Champions League e in caso di ripresa del campionato dovrà cercare di salvare il salvabile con la qualificazione in Europa League. La compagine rossonera ha provato a rilanciarsi con un progetto giovani che non ha portato i suoi frutti.

L’arrivo di Ibrahimovic a fine dicembre ha ridato un po’ di entusiasmo e portato qualche risultato positivo in più, ma ciò non è bastato per tenere il passo dell’Atalanta. Ora la società inizia a programmare il futuro studiando qualche colpo di mercato importante.

Calciomercato Milan, possibile tentativo per Brahim Diaz: si cerca il prestito con diritto di riscatto

Un nome che potrebbe fare al caso del Milan è Brahim Diaz, trequartista e all’occorrenza anche ala del Real Madrid. Il giovane difensore classe 1999 è stimato da Zidane e per questo in estate ha rifiutato il prestito per provare a convincere i Blancos. L’annata però non è stata positiva visto che ha collezionato 7 presenze, ma di queste solo una è stata da titolare.

Come riporta Dario Madridista, il talento spagnolo ora sa che per giocare e dimostrare il suo valore deve trasferirsi in prestito in altre squadra. Per questo, dunque, il Milan potrebbe farsi avanti ma la società rossonera preferirebbe inserire il diritto di riscatto.

Il club spagnolo potrebbe anche accettare questa soluzione, ma a patto che venga garantita una sorta di prelazione per il futuro.

