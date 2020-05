Calciomercato, colpo top in arrivo | Ha scelto il Milan!

Buone notizie per il calciomercato estivo del Milan: si avvicina il colpo Top per l’attacco rossonero, le ultime

In attesa di conoscere il futuro dei campionati che potrebbero ripartire nel mese di giugno, il focus delle dirigenze resta il mercato. Una sessione di calciomercato estivo che vedrà spese contenute a causa della crisi ma, in tal senso, il Milan potrebbe stupire tutti. Il club di via Aldo Rossi sarebbe in pole position per un grande nome in attacco: gli scenari.

Calciomercato Milan, via al post Ibra: le cifre dell’affare

Una pista caldeggiata ormai da mesi, sin dallo scorso gennaio, e che sembrerebbe sempre più vicina a concretizzarsi. Il Milan fa sul serio per Luka Jovic, gioiello decaduto in quel di Madrid. L’annata con la squadra di Zidane è certamente da dimenticare per l’ex Eintracht che avrebbe dato il suo gradimento al trasferimento al Milan. Il serbo avrebbe infatti deciso di puntare tutto sul ‘Diavolo’, accantonando per il momento altre piste. Il Napoli, alla finestra per Jovic, sembrerebbe più lontano ed orientato su altri nomi per l’attacco.

Arrivato l’estate scorsa per 60 milioni di euro, il prezzo del cartellino del classe 1997 potrebbe subire un brusco calo. Sia per la forte crisi economica che per l’annata deludente, il Milan conta di regalarlo a Pioli mettendo sul piatto, secondo quanto riferito da ‘Sportmediaset‘, 35 milioni di euro più bonus. Milioni freschi nelle casse delle ‘Merengues’ con Florentino Perez che, dopo la cessione di Hernandez, potrebbe tornare a fare affari con la dirigenza rossonera.

I ‘Blancos’ intendono puntare forte su Haaland ed in tal senso, la cessione di Jovic parrebbe il tassello fondamentale per regalare l’ex Salisburgo a Zidane. Il Milan dunque può essere ottimista: Jovic vuole solo i rossoneri.

