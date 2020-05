Calciomercato Milan, affarone in Francia! Le cifre

Il calciomercato del Milan potrebbe vedere un colpo di spessore per l’attacco: contatti avviati per portarlo a Milanello

Il calcio italiano è ormai fermo da settimane a causa dell’emergenza Coronavirus. Se da un lato restano vive le speranze per un ritorno in campo già a giugno, dall’altro le dirigenze dei club programmano già la prossima annata. A partire dal calciomercato estivo che, in casa Milan, potrebbe portare un colpo di spessore dalla Ligue 1: i possibili scenari.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, assalto del Barcellona | Messi dà l’ok

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan ed Inter, occasione inglese | Via il baby talento

Calciomercato Milan, rinforzo in attacco: contatti avviati

Il Milan sta già programmando la prossima stagione, nonostante la possibilità di riprendere e chiudere definitivamente il campionato 2019/20. In tal senso, secondo quanto riportato da ‘Le10sport‘, i rossoneri avrebbero fatto dei passi avanti per il colpo Florian Thauvin. Per il gioiello del Marsiglia, fermo da tempo per infortunio, i contatti sarebbero già stati avviati. Il Marsiglia valuta Thauvin circa 30 milioni di euro ma sia per la crisi causata dal Coronavirus che per la scadenza ad ora fissata al 30 giugno 2021, il prezzo dell’esterno è destinato a crollare.

Per tutte le utlime notizie sul mercato del Milan CLICCA QUI!

Un affare che potrebbe chiudersi intorno ai 17 milioni di euro, con il Milan che potrebbe affondare il colpo nelle prossime settimane. Vanno però registrate le dichiarazioni social, di alcuni giorni fa, proprio di Thauvin che aveva affermato con convinzione di voler restare a Marsiglia dopo il lungo infortunio. Da valutare anche l’eventuale inserimento di Roma ed Inter, alla finestra per il francese, anche in ottica 2021.

LEGGI ANCHE >>>Milan, futuro Ibrahimovic | L’attaccante ha deciso sul rientro!

Non è infatti da escludere che, nonostante le diverse pretendenti, l’idea possa essere quella di strapparlo a costo zero tra un anno. Piani e strategie dunque ancora tutti da scoprire: sta di fatto che il Milan è pronto a fare sul serio per Florian Thauvin.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, che colpo a centrocampo | La conferma del giocatore

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, colpo per Juventus e Milan | Le ultime dalla Spagna

S.C