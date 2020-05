Juventus, follia Real Madrid | Tre big per il sogno Ligt

Il Real Madrid sogna de Ligt per la prossima finestra di calciomercato. Isco, Marcelo e Hakimi sul piatto per arrivare al difensore della Juventus

Matthijs de Ligt resta l’oggetto dei desideri delle Grandi di Spagna. Il Barcellona sarebbe ritornato sotto dopo il lungo corteggiamento della scorsa estate, mentre il Real Madrid non ha mai nascosto il desiderio di portalo alla corte di Zidane. La Juventus non sembra però intenzionata ad ascoltare eventuali offerte, rigettando al mittente ogni proposta.

Come ad esempio il tentativo del Barça di inserire Arthur in un ipotetico affare con i bianconeri, che hanno subito dichiarato incedibile il giovane difensore olandese. De Ligt rappresenta il presente ma soprattutto il futuro della Juve e dopo un inizio in salita è riuscito a trovare la sua dimensione nel cuore della retroguardia di Sarri.

Calciomercato Juventus: Isco, Marcelo e Hakimi per de Ligt

La ‘Vecchia Signora ha investito 75 milioni di euro a luglio per strapparlo all’Ajax e alle altre big d’Europa, facendogli firmare un contratto da 12 milioni a stagione (bonus compresi). La dirigenza campione d’Italia ha posto de Ligt al centro del progetto per le prossime stagioni e solo un’offerta faraonica da 150 milioni di euro, prezzo di una presunta clausola concordata con l’agente Raiola e valida a partire dall’estate 2022, potrebbe aprire le porte ad un suo addio ai bianconeri. Una proposta folle insomma, fuori mercato, che il Real Madrid sarebbe comunque disposto a recapitare alla Continassa. Florentino Perez avrebbe individuato in de Ligt l’erede di capitan Sergio Ramos al centro della difesa merengue e non baderebbe a spese pur di portarlo alla corte di Zidane.

Il Real per convincere la Juventus a privarsi del nazionale orange potrebbe mettere sul piatto i cartellini di Marcelo, Hakimi (adesso in prestito al Borussia Dortmund) e Isco. I due terzini sono sul taccuino di Paratici per rinforzare le corsie esterne, con il brasiliano desideroso di tornare a giocare al fianco dell’amico Cristiano Ronaldo. Anche Isco è un nome che a più riprese ha stuzzicato gli uomini mercato bianconeri e il suo profilo s’incastrerebbe nel migliore dei modi con le alchimie tattiche di Sarri.

La valutazione complessiva dei tre si avvicinerebbe ai 150 milioni chiesti dalla Juventus, con il Real e Zidane che preparano un clamoroso assalto per de Ligt.

