Calciomercato Inter, erede Lautaro | Marotta gioca il ‘jolly’ austriaco

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Lautaro e il suo possibile erede che potrebbe arrivare dalla Germania. Possibile affare con contropartita

Stando al ‘Mundo Deportivo’ Lautaro Martinez è uscito finalmente allo scoperto chiedendo all’Inter di essere ceduto al Barcellona. Per i media spagnoli in generale, l’argentino ha già trovato un accordo di massima coi blaugrana sulla base di un contratto tra i 7 e i 10 milioni di euro a stagione. Alla fine il club nerazzurro potrebbe acconsentire alla sua partenza a una cifra inferiore a quella della clausola, ovvero 111 milioni di euro, con l’inserimento nell’operazione di una o più contropartite tecniche. Magari Vidal una di queste, visto che il cileno è ancora in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte.

Calciomercato Inter, assalto a Werner se Lautaro parte: soldi e giocatore al Lipsia

Secondo rumors di calciomercato è Timo Werner il preferito della società di viale della Liberazione per l’eredità del numero 10 nativo di Bahia Bianca. Il tedesco piace più di tutti perché oltre a far gol sa giocare per la squadra, inoltre non ha un maxi stipendio come per esempio Aubameyang, il quale invece sarebbe il profilo maggiormente gradito dal tecnico interista. Ieri il 24enne di Stoccarda ha detto apertamente che in caso di addio al Lipsia sceglierebbe un club non tedesco, escludendo quindi il Bayern Monaco dalla corsa al suo cartellino. Corsa che vedrebbe o meglio vedeva in pole il Liverpool, dato che le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra danno i ‘Reds’ non più interessati all’attaccante per una questione economica legata a doppio filo all’emergenza coronavirus.

Werner ha una clausola da 60 milioni di euro che tuttavia, stando alla ‘Bild’, è già scaduta al termine dello scorso mese di aprile. Questo vuol dire che per strapparlo al Lipsia, club di proprietà della Red Bull e dunque ricchissimo, sarà necessaria una cifra superiore.

Marotta potrebbe provare ad abbassarla inserendo nell’operazione Valentino Lazaro, che la società tedesca avrebbe voluto prendere a gennaio. Possibile una proposta da 48 milioni di euro più l’ex Hertha Berlino valutato sui 25 milioni, per complessivi 73 milioni. L’Ad potrebbe però giocarsi il ‘jolly’ austriaco solo se il Newcastle, dove si è trasferito nella passata finestra di mercato, decidesse di non esercitare il diritto di riscatto.

R.A.

