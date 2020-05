Coronavirus, l’autodichiarazione nella “Fase 2″| Scarica QUI il modulo

Ancora una nuova autodichiarazione da scaricare che andrà in vigore a partire da lunedì 4 maggio 2020: qui è possibile consultare il nuovo modulo

Una nuova fase in Italia. A partire da lunedì 4 maggio inizierà la “Fase 2” dove saranno possibili nuovi spostamenti. Si tornerà a fare attività sportiva e attività motoria senza limitazioni: è possibile farla anche lontano da casa. Inoltre, si potrà andare a trovare i congiunti. Dalla Faq pubblicata dal sito del Governo i congiunti sarebbero i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)”.

Qui in basso è possibile consultare la nuova autodichiarazione emanata dal Governo.

SCARICA IL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE