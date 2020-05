Calciomercato, schiaffo al Coronavirus | Rinnovo di contratto stellare

La crisi causata dal ‘Coronavirus’ non ferma il Belgio: rinnovo per il CT Roberto Martinez fino al 2022 e stipendio raddoppiato.

Lo stop causato dal ‘Coronavirus’ avrà come conseguenza quella di una crisi economica che investirà il sistema-calcio. Non tutte le Federazioni, però, si fanno spaventare: il Belgio, infatti, prosegue con la strada intrapresa nel 2016 con l’ingaggio di Roberto Martinez come commissario tecnico. La federazione belga ha deciso di rinnovare il contratto all’allenatore spagnolo fino al 2022.

Coronavirus, il Belgio conferma Martinez come CT | Ingaggio raddoppiato

Sarà ancora Roberto Martinez il CT del Belgio nella Coppa del Mondo in Qatar nel 2022. Questa è la decisione presa dalla Federazione belga, che nonostante la crisi che incombe sul mondo del calcio, raddoppierà l’ingaggio del tecnico spagnolo: da 1,2 milioni annui dovrebbe passare a 2,4 milioni. Il contratto attuale dell’allenatore iberico con il Belgio, altrimenti, sarebbe scaduto il prossimo giugno.

Roberto Martinez, alla guida delle ‘furie rosse’ belghe, ha conquistato il terzo posto nel mondiale di Russia 2018: arrivando dietro solamente a Croazia e Francia. Una buona notizia per Mertens e Lukaku, che in Nazionale hanno sviluppato un ottimo rapporto con il CT iberico.

