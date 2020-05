Inter-Juventus, retroscena Var su Orsato: “Il file su Pjanic è sparito!”

A distanza di due anni si torna a parlare dell’arbitraggio di Inter-Juventus. C’è un retroscena clamoroso sull’episodio del fallo di Pjanic

Era il 28 aprile del 2018 quando la Juventus si impose per 2-3 sul campo dell’Inter e diede uno slancio verso lo scudetto che poi alzò a fine annata. A fine gara si alzarono le polemiche e un polverone a causa del mancato rosso per il bosniaco Miralem Pjanic, dopo un brutto fallo a centrocampo ai danni del calciatore nerazzurro Rafinha.

Inter-Juventus, l’ex capo della procura: “Mai avuto il dialogo degli arbitri per il fallo di Pjanic”

Oggi è tornato a parlare dell’episodio l’ex capo della procura della FIGC Giuseppe Pecoraro, che non riuscirono ad analizzare l’episodio in quanto non riuscirono ad ottenere il dialogo tra gli arbitri nel momento del fallo. Di seguito sono riportate le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni de Il Mattino.

“L’arbitraggio di Orsato nella gara tra Inter e Juventus mi portò a delle tensioni con il mondo arbitrale. C’erano degli esposti sottoscritti delle associazioni, dei tifosi e delle organizzazioni. Così chiesi prima all’AIA e poi alla Lega i dialoghi audio-video di quella gara, solo ai fini conoscitivi perché non credo che avremmo trovato prove di malafede. Loro però ce li diedero solo a inizio campionato successivo e nell’episodio chiave, quello del fallo di Pjanic, non c’era l’audio registrato“.

Il motivo: “A questo punto chiesi loro delle spiegazioni ma non me le diedero, mi dissero semplicemente che non c’era e non andarono oltre“.

