Calciomercato Inter, Marotta ‘lascia’ l’obiettivo al Milan

Calciomercato Inter, i nerazzurri mollano un obiettivo per la prossima stagione: Marotta cambia idea, strada libera per i ‘cugini’ del Milan

Nella campagna di rafforzamento prevista dall’Inter per la prossima stagione, l’amministratore delegato Beppe Marotta ragiona a 360 gradi. Innesti previsti in tutti i ruoli, per regalare a Conte una rosa della maggior qualità possibile, con un livello che tra titolari e riserve non sia troppo dissimile. Si tratta di un requisito necessario per poter puntare concretamente allo scudetto nella prossima stagione

Calciomercato Inter, addio a Musso: assist al Milan

Inter che dunque penserà a rinforzarsi anche in porta, dove Handanovic almeno per un’altra stagione va verso la conferma. Ma le prestazioni non eccellenti di Padelli in assenza dello sloveno hanno messo l’accento sulla necessità di trovare di un secondo estremo difensore maggiormente affidabile. L’ex portiere granata potrebbe restare, ma scalando come terzo al posto di Berni.

Nella corsa al vice Handanovic, l’Inter si sarebbe tirata fuori per Juan Musso. Secondo ‘Sport Mediaset’, infatti, il portiere dell’Udinese sarebbe un obiettivo troppo costoso per Marotta (la sua valutazione è tra i 25 e i 30 milioni di euro), dovendo investire in maniera importante anche in altri ruoli. Il dirigente vorrebbe puntare su Ionut Radu, di fatto già ‘in casa’ e dunque scelta assolutamente low cost, essendo di proprietà del club anche se attualmente in prestito al Parma. Una scelta che agevolerebbe il Milan, il quale avrebbe strada libera per trattare con i friulani il trasferimento dell’estremo difensore argentino.

