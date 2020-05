Calciomercato Inter e Milan, Musso più vicino | L’Udinese individua l’erede

Inter e Milan sarebbero interessati al giocatore dell’Udinese, Juan Musso, come erede dei rispettivi portieri: dalla società friulana un indizio importante

Potrebbe prendere vita l’ennesimo derby di Milano in chiave calciomercato. Infatti sia Inter che Milan sarebbero interessati al portiere dell’Udinese, Juan Musso, per motivi diversi. Infatti i nerazzurri starebbero pensando all’argentino come erede di Samir Handanovic, classe 1986. I rossoneri invece, punterebbero all’estremo difensore della società friulana per sostituire il possibile partente, Gianluigi Donnarumma. Dalla Spagna, arriva l’indiscrezione che favorirebbe le due milanesi. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes‘, l’Udinese avrebbe messo gli occhi sul portiere del Boca Juniors, Augustin Rossi, che potrebbe essere acquistato dal club bianconero per 6 milioni. Un affare quindi darebbe il via libera alla cessione dell’attuale estremo difensore Juan Musso. Inter e Milan alla finestra.

