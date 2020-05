Calciomercato Inter, sogno Pogba | Operazione da 220 milioni

Paul Pogba, centrocampista francese del Manchester United, potrebbe cambiare squadra in vista della prossima stagione. C’è un aspetto, però, da non trascurare

Paul Pogba non vede l’ora di tornare in campo dopo una stagione da dimenticare. Il centrocampista francese del Manchester United non ha potuto aiutare più di tanto il suo club a causa di un grave infortunio che l’ha tenuto fuori per tantissimi mesi. Ieri ai microfoni di Sky Sport è intervenuto anche Fabio Paratici, responsabile dell’area tecnica della Juventus, che ha svelato sul suo futuro: “Pogba è un grandissimo calciatore. Non sarà facile, però, trovare una società in grado di pagare così facilmente il suo stipendio”. Sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Inter, pronta a rinforzare ancora una volta il centrocampo di Conte. Ma in questo momento storico con l’emergenza Coronavirus seguita da una crisi economica imponente, tutto è diventato così difficile.

Calciomercato Inter, Pogba è molto caro

Per quanto riguarda l’acquisto del Campione del Mondo del 2018 bisogna spendere davvero tanto. Per il suo cartellino i “Red Devils” potrebbero chiedere circa 70 milioni di euro, ma la spesa finale arriverebbe intorno ai 220 milioni di euro, una cifra davvero alta anche per i maggiori club d’Europa.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” il presidente Zhang non andrebbe oltre i 7,5 milioni garantiti a Lukaku ed Eriksen. Infine, per quanto riguarda la Juventus i bianconeri potrebbero pensare a scambi intelligenti da poter inserire nella trattativa.

Pogba ritornerebbe con gioia in Italia, in particolar modo a Torino dopo stagioni davvero entusiasmanti in maglia bianconera.

