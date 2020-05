Calciomercato Inter, annuncio a sorpresa | “Vuole ritirarsi qui!”

Tutto cambia velocemente nel mondo del calcio. L’Inter potrebbe salutare il suo giocatore: possibile ritorno a casa per lui!

L’Inter continua a lavorare tra acquisti e cessioni in vista della prossima stagione. La società nerazzurra sarebbe sempre molto attivo sul fronte calciomercato con la possibilità di chiudere operazioni importanti in entrata e in uscita. L’attaccante cileno, in prestito dal Manchester United, Alexis Sanchez, sembra aver preso la sua decisione definitiva per la prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sogno Pogba | Operazione da 220 milioni

Calciomercato Inter, Sanchez verso il ritorno in Cile

Come svelato dal tabloid inglese “Daily Mail” il presidente dell’Universidad de Cile,José Luis Navarrete, ha svelato: “Vuole ritirarsi giocando per il club”. Alexis Sanchez ha segnato soltanto una volta in stagione con la maglia nerazzurra, dopo l’arrivo in prestito in estate. E così all’età di 31 anni il suo ritorno in Cile si fa sempre sempre più vicino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, occhi in Olanda | Colpo da 30 milioni

L’Inter non lo riscatterà in estate e così il Manchester United dovrebbe negoziare la sua cessione visto che guadagna circa 500mila sterline a settimana. Anche la Roma avrebbe chiesto informazioni su di lui, ma alla fine potrebbe prevalere il suo senso patriottico con il ritorno in Cile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, ‘occasione’ da Madrid | Sarri dà il via libera!

Calciomercato Inter e Milan, beffa decisiva | Può cambiare squadra

Schiaffo al Coronavirus | Rinnovo di contratto stellare