Calciomercato, rinnovo bloccato | Occasione d’oro per Juve e Inter

L’Inter e soprattutto la Juventus potrebbero approfittare di una ghiotta occasione dalla Francia per rinforzare la corsia sinistra. Chance dal PSG.

L’emergenza Coronavirus che ha colpito anche il mondo del calcio condizionerà inevitabilmente anche le scelte di calciomercato delle società che dovranno per forza di cose aumentare ulteriormente l’attenzione alla ricerca delle giuste occasioni. Una chance importante per le big di Serie A, Inter ma soprattutto Juventus, potrebbe arrivare dal Paris Saint Germain. Il club parigino è infatti a caccia di un nuovo terzino sinistro in virtù della situazione contrattuale di Kurzawa che si libererà a zero in estate. La ghiotta chance però potrebbe riguardare l’altro mancino della rosa transalpina: Juan Bernat. Lo spagnolo ex Valencia ha infatti il contratto in scadenza 2021 e dalla Spagna arrivano novità interessanti. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, chance Bernat: concorrenza dalla Spagna

Stando a quanto sottolineato dal catalano ‘Sport’ le trattative per il rinnovo di Bernat con il PSG sarebbero bloccate. Manca infatti l’accordo tra le parti, motivo per cui lo spagnolo ex Bayern e Valencia potrebbe diventare improvvisamente una pedina cedibile in estate per non rischiare di perderlo a zero nel 2021. Tra le squadre interessate al mancino nato a Cullera c’è anche il Barcellona che vorrebbe assicurarsi un erede all’altezza del non più giovanissimo Jordi Alba.

Lo stesso quotidiano catalano evidenzia però come anche la Juventus abbia mostrato un chiaro interesse per Bernat, già nel mirino nel 2018 prima del suo passaggio dal Bayern al Paris. La ‘Vecchia Signora’ potrebbe dunque sfruttare la chance per ritornare alla carica e regalare a Sarri un nuovo terzino sinistro capace di garantire qualità tecnica nella manovra e spinta in corsia. In Italia aguzza la vista anche l’Inter che nel caso in cui dovesse presentarsi l’occasione potrebbe anche farci un pensierino.

