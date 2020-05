Calciomercato Juventus, occasione De Bruyne | Maxi scambio

La Juventus potrebbe anche pensare anche all’assalto decisivo di Kevin De Bruyne: idea di scambio davvero incredibile con il City

De Bruyne (Getty Images)La Juventus non vede l’ora di tornare in campo per concludere al meglio la stagione al momento sospesa per l’emergenza Coronavirus. Così il club bianconero si sarebbe concentrato sul calciomercato per intavolare le migliori strategie in vista della prossima stagione. Kevin de Bruyne, centrocampista del Manchester City, ha messo in apprensione il Manchester City dopo le sue dichiarazioni al quotidiano belga Het Laatste Nieuws: “Due anni senza Champions sarebbero davvero lunghi. Se la squalifica fosse di un solo anno potrei pensarci, ma due sono troppi”. Ora il club inglese dovrà fare ricorso aspettando la sentenza finale.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Milan, assalto a Theo Hernandez | Doppia contropartita!

Calciomercato Juventus, da Douglas Costa a Dybala: la situazione

A seguito della crisi economica provocata dall’emergenza Coronavirus il club bianconero potrebbe così tentare l’assalto a De Bruyne abbassando i costi con l’inserimento di Douglas Costa e Ramsey o Rabiot. Il Manchester City, invece, continua a preferire Dybala e Bonucci, due giocatori seguiti a lungo dallo stesso manager Pep Guardiola.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, affare ‘Galactico’ | I dettagli

Nelle prossime settimane tutto potrebbe cambiare. A poco a poco, ci si sta avviando alla normalità con la possibilità di concludere la stagione anche per quanto riguarda la Champions League. Poi si penserà alla prossima stagione con ricchi scambi possibili tra le big d’Europa.

De Bruyne potrebbe così pensare di lasciare in estate il Manchester City se non sarà possibile giocare in Champions League per i prossimi due anni.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, il bomber può tornare a Madrid

Calciomercato Inter, erede Lautaro | Marotta gioca il ‘jolly’ austriaco