Calciomercato Serie A, due Big pronti a partire | Destinazione a sorpresa!

Il calciomercato estivo potrebbe vedere diversi movimenti in Serie A: la Juventus potrebbe perdere due top player

Il pensiero alla possibile ripresa dell’attuale campionato rimane vivo nonostante l’emergenza Coronavirus. D’altro club i top club europei lavorano alla prossima sessione di calciomercato in vista dell’annata calcistica 2020/21 che rischia di regalare non poche sorprese. In casa Juventus sono due i nomi che, attualmente in bilico, potrebbero fruttare un ricco tesoretto in caso di addio.

Calciomercato, addio Juventus: doppio scippo dalla Premier!

Fabio Paratici, CFO bianconero, lavora senza sosta alle prossime operazioni di mercato che, tra entrate ed uscite, determineranno la rosa a disposizione di Sarri per il prossimo anno. In tal senso, sempre più da decifrare il futuro di Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino è da tempo considerato sacrificabile di fronte ad un’offerta congrua. La prossima squadra del ‘Pipita’ potrebbe essere il Newcastle che, dopo il cambio di proprietà, progetta in grande in vista della Premier League che verrà. I tifosi dei ‘Magpies‘ dunque possono cominciare a sognare visto anche l’importante budget per la prossima estate.

Higuain, sotto contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2021, rimane dunque in uscita e la pista che porta in Premier League potrebbe spalancarsi già nelle prossime settimane. Non solo l’ex Napoli però tra i pensieri della nuova dirigenza del Newcastle che potrebbe sondare il terreno anche per Douglas Costa. Stando alle dichiarazioni di Paratici che ha previsto un mercato con spese contenute e diversi scambi, l’addio del brasiliano garantirebbe diversi milioni da reinvestire per un colpo top in almeno un reparto del campo.

Una doppia cessione suggestiva e possibile, con il tesoretto da incassare per potenziare la rosa di Sarri. Il Newcastle guarda in Serie A: la Juventus è avvisata.

S.C