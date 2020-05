Calciomercato Milan, occhi in Olanda | Colpo da 30 milioni

Nella prossima sessione di calciomercato il Milan potrebbe fare spesa in Olanda: dall’erede di Ibrahimovic a un talento che faceva gola a mezza Europa

Ci par di capire che l’anno prossimo Ralf Rangnick non siederà sulla panchina del Milan: “C’è stato un interessamento dei rossoneri – ha ammesso il tedesco a ‘Mitteldeutsche Zeitung’ – ma col coronavirus ci sono state altre cose da considerare, oltre a pensare se io fossi l’uomo giusto per loro o viceversa”. Da quel che si intende al quasi 62enne di Backnang non è stato garantito potere decisionale sulla costruzione della squadra, eppure Gazidis pensava a lui come manager all’inglese, va detto ruolo inusuale in Italia e che sta persino scomparendo lì dove è nato, ovvero in Inghilterra: “Non sono interessato agli aspetti finanziari, per me si tratta di avere una certa influenza”.

Risorge così l’enigma sul venturo allenatore del Milan: Emery? Marcelino? A questo punto non si può davvero escludere nemmeno la conferma del buon aziendalista Pioli, tenendo però uno spiraglio sempre per Rangnick dato che spesso e volentieri le dichiarazioni ufficiali o para-ufficiali sono aria fritta.

Calciomercato Milan, idea Neres: l’Ajax abbassa le pretese

Parlando di Milan l’unica certezza è che campioni non arriveranno, anche se si può sperare quantomeno nell’arrivo di aspiranti tali. Il fatto che la dirigenza guardi con insistenza all’Olanda, non solo per la possibile eredità di Ibrahimovic, fa ben sperare oltre che pensare al possibile tentativo per un giocatore che fino all’estate scorsa è stato sulla bocca di mezza Europa: David Neres Campos. Il 23enne brasiliano è un esterno veloce e molto talentuoso, perfetto per il 4-3-3 ma anche per il 4-4-2 potendo ricoprire sia il ruolo di ala che quello di seconda punta. A novembre si è rotto il ginocchio e di fatto chiuso la stagione ancor prima che ci pensasse lo scoppio della pandemia.

Per i rossoneri sarebbe un interessante investimento per il presente e ovviamente in prospettiva futura. Il grave infortunio, la sua voglia di cimentarsi con un calcio diverso e la paventata crisi economica post emergenza potrebbero indurre l’Ajax a pretendere meno – diciamo una cifra sui 30 milioni euro – degli oltre 50 milioni che avrebbe proposto il Napoli e gli olandesi rifiutato meno di un anno fa, prima del rinnovo fino al 2023.

