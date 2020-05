Bundesliga, si avvicina la ripresa | Palla alla Merkel

Segnali positivi dalla Germania, la Bundesliga può essere il primo campionato a ripartire: possibile ripresa il 15 maggio, la decisione può arrivare domani.

Con l’emergenza Coronavirus sempre in primo piano, sembrano arrivare piacevoli notizie per gli appassionati di calcio. Novità importanti arrivano infatti dalla Germania: la Bundesliga infatti potrebbe ripartire il prossimo 15 maggio.

Bundesliga, in campo il 15 maggio: a breve l’annuncio

La novità potrebbe essere ufficializzata domani dopo che la cancelliera tedesca Angela Merkel incontrerà i governatori dei vari Lander federali. Lo riferisce l’agenzia di stampa ‘Reuters’.

La riapertura a livello generale segue quelle già fatte da alcune regioni in Germania per quanto concerne attività commerciali con negozi oltre gli 800 metri quadrati di superficie. Il tutto sarà comunque accompagnato da rigide norme igieniche per evitare una possibile ripresa dei contagi.

Resterà da capire se il campionato tedesco ripartirà secondo quello che dovrebbe essere il calendario (quindi con la 34esima giornata) oppure dalla giornata in cui è stato interrotto il torneo (la 26esima). L’obiettivo è comunque concludere la stagione entro il 30 giugno.

