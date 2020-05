Calciomercato, apertura clamorosa | “Può andare alla Juventus”

Il presidente apre alla cessione del top player che interessa a molte squadre in Serie A, in particolare alla Juventus: può andare ai bianconeri

L’interesse di molte big di Serie A e non solo, in particolare la Juventus, per il top player del campionato italiano è ormai noto da tempo. Sulla possibile cessione del giocatore è intervenuto il presidente che apre alla cessione del gioiello ai bianconeri.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, annuncio UFFICIALE | Contratto risolto

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, annuncio a sorpresa | “Vuole ritirarsi qui”

Calciomercato Inter e Juventus, Commisso su Chiesa: “Se vuole andare via che se ne vada”

Il Coronavirus ha costretto il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, a passare la quarantena lontano da Firenze. Il patron della squadra viola, in un’intervista ai microfoni di ‘Radio Bruno Toscana’, ha rilasciato importanti dichiarazioni di mercato riguardo la possibile partenza di Federico Chiesa: “Gli ultimi incontri col padre sono stati intorno a Natale. Il discorso è sempre quello: se vuole andare via che se ne vada, basta che prendiamo i soldi giusti. Questo non vuol dire che è sicuro che vada via, anzi secondo me c’è anche la possibilità che rimanga. Ma il fatto che io gli abbia offerto un contratto stellare è una fake news. Comunque adesso mi sono stancato di parlare di Chiesa, perché ci sono tanti altri giocatori importanti che hanno capito che il progetto della Fiorentina è importante. Inoltre non voglio che venga data una cattiva immagine di Chiesa, che è un bravissimo ragazzo con un’ottima famiglia. Il mio discorso su di lui vale per tutte le squadre che lo vorranno prendere, non solo la Juventus”.

Poi continua rassicurando sulla posizione di Beppe Iachini: “Quando sono in dubbio, tendo sempre a dare un’opportunità soprattutto quando conosco una persona. Anche se il campionato non riprenderà, la mia intenzione è quella di tenere Iachini”.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Serie A, due big pronti a partire | Destinazione a sorpresa