Calciomercato Inter, riscatto Icardi | Indizio dai social

Il futuro di Icardi è ancora incerto tra il Psg e l’Inter: un importante indizio di mercato potrebbe arrivare attraverso i social

Mauro Icardi è passato da capitano dell’Inter a bomber del Psg. La scorsa estate la società nerazzurra, pur di non cedere l’argentino ai rivali della Juventus, ha accettato l’offerta di prestito del club parigino, con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro. Ad oggi, non è stata ancora presa nessuna decisione da parte della società francese sul riscatto, ma indizi importanti arriverebbero dai social. Infatti il bomber argentino negli ultimi giorni ha condiviso diversi post su Instagram mentre esulta con la maglia del Psg, come a sottolineare la voglia di permanenza. Oggi come oggi, per molti calciatori come Icardi e la moglie Wanda Nara, i social sono diventati uno strumento importantissimo per fare delle dichiarazioni. Quindi anche le foto pubblicate dal bomber con la maglia numero 18 sotto la Torre Eiffel, potrebbero far pensare che il calciatore abbia già scelto di rimanere a Parigi. La notizia farebbe sicuramente felice la società interista, che farebbe cassa con i soldi del riscatto.

