Calciomercato Inter, l’ex allenatore spinge Lautaro al Barca

Continua a tenere banco la possibile partenza di Lautaro Martinez dall’Inter per approdare al Barcellona: l’ex allenatore lo spinge verso i blaugrana

La prossima sessione estiva di calciomercato avrà sicuramente come uno dei protagonisti l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez. Il numero dieci nerazzurro è da tempo nel mirino del Barcellona, che sembrerebbe disposto a tutto pur di acquistarlo. Ad esprimersi sulla trattativa è stato l’ex allenatore del ‘toro’ ai tempi del Racing de Avellaneda, Diego Coca, che sembrerebbe spingere l’argentino ad accettare il trasferimento in Spagna. “Conoscendo Lautaro, è un ragazzo a cui piacciono le sfide e sicuramente andare al Barcellona lo è. È chiaro che fa parte di una squadra molto importante come l’Inter, ma il Barca che viene a cercarti non succede tutti i giorni e nemmeno poter giocare con il miglior calciatore nella storia del calcio, al di là della Nazionale, condividere con lui ogni giorno, è un’occasione che non mi farei sfuggire nemmeno per scherzo.”

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, offerta shock | Maxi scambio e doppio colpo