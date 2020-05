Calciomercato Juventus, rinforzo in mediana | Lo vuole Ronaldo

La Juventus continua a tenere caldo l’asse con la Spagna, soprattutto per il centrocampo. Entra in scena anche Cristiano Ronaldo.

Occhi puntati sul centrocampo per la Juventus che pensa con decisione alle prossime mosse da operare in sede di calciomercato. Proprio la mediana è il reparto maggiormente in fermento nei pensieri della dirigenza bianconera che punta a regalare a Sarri le pedine giuste per ripartire al meglio la prossima stagione. In particolar modo si fa sempre più caldo l’asse con la Spagna e nello specifico con Barcellona. Bianconeri e blaugrana potrebbero lavorare a diverse operazioni nella prossima finestra di mercato, dopo lo scambio saltato lo scorso gennaio tra Bernardeschi e Rakitic, rimasti alla fine nelle rispettive squadre. Da Sergi Roberto a Pjanic e de Ligt, sono molti i calciatori che potrebbero prossimamente tornare in auge tra Barça e Juve eppure il nome più in voga sembra essere Arthur Melo, accostato anche all’Inter nell’ambito dell’operazione Lautaro Martinez. Per tutte le ultime notizie di mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Arthur nel mirino di Cristiano Ronaldo

Per quanto riguarda il profilo di Arthur, dalla Spagna filtra che l’idea del brasiliano è quella di continuare ancora al Barça, club nel quale ha sempre voluto giocare. Eppure le cose non sarebbero così semplici. Secondo quanto sottolineato da ‘DiarioGol’ all’interno del club sanno benissimo che il mediano verdeoro sta ascoltando le offerte. C’è inoltre da aggiungere il fatto che Leo Messi sembra vedere Arthur con occhi diversi in virtù della sua tendenza ad una vita frenetica, che potrebbe incidere sul rendimento.

In questo senso si inserisce la Juventus con Cristiano Ronaldo che starebbe spingendo per una sua acquisizione al club bianconero, sondando anche il brasiliano. Al momento le porte ad una sua cessione restano chiuse anche se a differenza di Alba e Suarez in questo caso Leo Messi non sta facendo pressioni sul club per proteggere il centrocampista.

