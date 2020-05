Calciomercato Juventus, pericolo Dybala | 230 milioni

La Juventus potrebbe dover resistere ad un nuovo assalto per Paulo Dybala da parte di una big europea: decisivo il destino di Neymar

Avere molti top player in squadra porta inevitabilmente a doversi difendere dall’assalto dei top club per portarli via. Questa è la situazione della Juventus, squadra con moltissimi talenti in rosa. Uno di questi, Paulo Dybala, potrebbe finire nel mirino di un top club europeo. Decisiva sarà la decisione sul futuro del fenomeno brasiliano, Neymar.

Calciomercato Juventus, assalto Psg: Dybala per il post Neymar

Dopo la mancata cessione al Manchester United della scorsa estate, Paulo Dybala è tornato ad essere uno dei giocatori più importanti del panorama juventino. Con 37 partite disputate in stagione, di cui 23 dal primo minuto, 13 gol e 6 assist messi a segno, la ‘joya‘ è risultato di nuovo fondamentale, sopratutto nelle partite importanti. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon‘ però, il Psg sarebbe pronto all’assalto all’argentino. Infatti la squadra parigina sembrerebbe essersi rassegnata all’idea di veder partire Neymar in direzione Barcellona.

La trattativa potrebbe far entrare nelle casse della società francese 160 milioni di euro, così da portare il patrimonio parigino per il prossimo calciomercato a circa 230 milioni, utili per finanziare l’eventuale acquisto di Paulo Dybala. La Juventus non lascerà partire facilmente il proprio numero dieci e non accetterà offerte al di sotto dei 100 milioni di euro. Ancora una volta i bianconeri dovranno resistere agli assalti dei migliori club europei durante la finestra estiva di calciomercato per riuscire a tenere a Torino l’argentino.

