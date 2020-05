Calciomercato Juventus, addio Higuain | Colpo a sorpresa

Il futuro di Higuain alla Juventus rimane ancora avvolto da grande incertezza: Paratici potrebbe provare a ripetere un’operazione alla Tevez.

La posizione di Higuain alla Juventus è nuovamente in bilico: già l’estate scorsa, dopo essere rientrato dalle peregrinazioni della stagione precedente, sembrava destinato a lasciare Torino definitivamente. L’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera ha convinto la dirigenza a trattenere l’argentino. L’attaccante ha risposto con grandi prestazioni sul campo, ma in estate sembra essere nuovamente messo alla porta.

Juventus, prove d’intesa col River per Higuain | Julian Alverez la chiave

Secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’ la Juventus, per Higuain, potrebbe mettere in piedi con il River Plate un’operazione simile a quella che ha portato Tevez al Boca Juniors. In quell’occasione, la società piemontese, per alleggerire l’esborso economico del club ‘xeneize’ ha ottenuto una prelazione su Rodrigo Bentancur. Visti i risultati straordinari del centrocampista uruguaiano, Paratici potrebbe ripetere l’operazione.

In questo caso, sempre secondo il quotidiano piemontese, la Juventus sarebbe interessata a Julian Alvarez. La giovane punta -classe 2000- del River da diversi anni è sotto la lente d’ingrandimento degli osservatori bianconeri. La Juventus potrebbe decidere di lasciare ancora un anno il talento albiceleste nelle sapienti mani di Gallardo, oppure di portarlo subito in bianconero al posto di Higuain. Una curiosità: il soprannome di Julian Alvarez è ‘il Pipa’, proprio come quello del numero ’21’ della Juventus. Higuain, dal canto suo, potrebbe realizzare il proprio sogno: terminare la carriera al River Plate, dove tutto è cominciato.

Fabio Paratici, in un mercato da lui definito creativo, potrebbe cedere Higuain al River Plate e mettere le mani su un talento di prospettiva: Julian Alvarez.

