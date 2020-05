Calciomercato Milan, svolta De Paul | Ecco la carta vincente

Dalla Spagna arriva la notizia dell’interesse per il calciatore del Milan: potrebbe essere la carta decisiva per arrivare al top player della Serie A

Mentre la Serie A attende di scoprire quale sarà il proprio finale di stagione, il Milan inizia a lavorare per la rinascita. Nella prossima sessione estiva di calciomercato, i rossoneri punterebbero ad effettuare colpi mirati per riportare la squadra ai vertici della classifica. Dalla Spagna arriva l’importante indiscrezione di mercato che potrebbe avvicinare l’obiettivo di mercato al Milan.

Calciomercato Milan, Krunic in uscita: può essere la carta per De Paul

Da tempo il Milan sembrerebbe essere sulle tracce di Rodrigo De Paul, calciatore dell’Udinese che sarebbe finito nel mirino di molte squadre di Serie A e non solo. Dalla Spagna, arriva la notizia che potrebbe avvicinare l’argentino ai rossoneri. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes‘, l’Udinese sembrerebbe essere interessata all’acquisto di Rade Krunic, centrocampista arrivato al Milan in estate che non ha soddisfatto le attese. Il prezzo del calciatore ex Empoli potrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro ed i contatti con la società friulana sarebbero già partiti.

La trattativa però, oltre a potersi sviluppare singolarmente, potrebbe favorire i rossoneri nell’acquisto di Rodrigo De Paul, facendo ottenere alla società milanese uno sconto importante sui 30 milioni richiesti dalla società di Udine per la cessione dell’argentino. In questo modo i rossoneri riuscirebbero a piazzare un possibile esubero e superare la concorrenza per il numero dieci bianconero.

