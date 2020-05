Coronavirus, annuncio della FIGC | Posticipato il Consiglio Federale

La FIGC ha comunicato che il Consiglio Federale in programma per venerdì è stato posticipato: la Serie A, al momento, rimane senza risposte.

Il Consiglio Federale in programma per venerdì 8 maggio è stato posticipato dalla FIGC: permangono i dubbi sulla ripresa della Serie A. Il presidente Gravina ha espresso la necessità di ottenere maggiori approfondimenti da parte delle istituzioni.

Serie A, la FIGC posticipa il Consiglio Federale | Il comunicato

La FIGC annuncia che il Consiglio Federale di venerdì prossimo è stato posticipato: la riunione sarebbe stata importante per sapere se il protocollo di sicurezza della Federazione abbia avuto il placet delle istituzioni. La FIGC, tramite una nota ufficiale, ha comunicato: “La riunione del Consiglio Federale è stata rimandata per la necessità di ottenere maggiori approfondimenti. Il Consiglio sarà convocato prossimamente per fronteggiare la crisi attuale, con l’ordine del giorno le tematiche inerenti la ripresa dell’attività sportiva e per stabilire quale linea seguire riguardo all’iscrizione ai prossimi campionati”.

I dubbi sulla possibile ripresa della Serie A permangono: la FIGC ha posticipato il prossimo Consiglio Federale.

