Bundesliga, c’è la data per la ripartenza | A breve l’ufficialità

Si riparte in Bundesliga. Il campionato di calcio in Germania ripartirà a breve: è arrivato l’ok del Governo tedesco. L’ufficialità è soltanto una formalità

In Italia continuano le polemiche per quanto riguarda la possibile ripresa del campionato di Serie A, mentre in Germania sembra ormai tutto pronto. Da pochi minuti sarebbe arrivato l’ok da parte del Governo: l’ufficialità dovrebbe esserci a breve.

Bundesliga, si riparte a metà maggio

Come svelato dalla BILD l’obiettivo è quello di ripartire il 15 o il 22 maggio per portare a termine il campionato di calcio tedesco entro il 30 maggio completando i restanti nove turni.

Nei giorni scorsi il protocollo della Bundesliga è stato molto chiaro con numerosi tamponi che sono stati effettuati e verranno ancora somministrati ai calciatori e allo staff tecnico.

