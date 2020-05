Calciomercato Inter e Juve, ‘assist’ Chelsea per il colpo Emerson Palmieri

Juventus e Inter potrebbero rendersi protagoniste di un nuovo duello di mercato. Intreccio tra Serie A e Premier League: il calciatore può partire

L’emergenza coronavirus ha fermato il calcio da inizio marzo, ma in questi due mesi si stanno giocando tante sfide fuori dal campo che riguardano il mercato. Juventus e Inter hanno nel mirino un esterno sinistro per garantire maggiori soluzioni sulle fasce ai propri tecnici e per questo potrebbe aprirsi una nuova battaglia tra le due società.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, intreccio clamoroso Icardi-Lautaro | I dettagli

Da quando Beppe Marotta è passato all’Inter ci sono stati già diversi duelli con il suo ex collaboratore Fabio Paratici. Lukaku ha scelto i nerazzurri in estate dopo essere stato inseguito per diverse settimane anche dai bianconeri, così come ha fatto Eriksen a gennaio. Diversa invece è stata la decisione di Kulusevski che è diventato di proprietà della ‘Vecchia Signora’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, caccia al bomber in Serie A | Sfida col Napoli!

Calciomercato Juventus e Inter, Gosens verso il Chelsea: si libera Emerson Palmieri

Un altro calciatore che piace sia a Juventus che Inter per la prossima sessione di mercato è l’esterno sinistro Robin Gosens, autore di una stagione straordinaria con la maglia dell’Atalanta, dove ha realizzato ben otto reti tra Serie A e Champions League. Su di lui, però, ci sarebbe anche l’interessamento del Chelsea, così come riportato da ’90min.com’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Paqueta per il talento | I dettagli

I Blues potrebbero abbandonare la pista che porta a Chilwell per via della richiesta eccessiva del Leicester (60 milioni di euro) per fiondarsi su Gosens che potrebbe valere circa 30 milioni di euro. In questo caso ci potrebbe essere comunque una notizia positiva per Juventus e Inter, visto che si potrebbe liberare un obiettivo seguito da diverso tempo, ovvero Emerson Palmieri.

Potrebbero continuare dunque i duelli di mercato tra Fabio Paratici e Beppe Marotta che, dopo aver lavorato insieme per tanti anni, hanno le stesse idee su diversi giocatori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, addio Higuain | Colpo a sorpresa

Calciomercato, epurazione Milan | Rangnick li fa fuori!