Calciomercato Inter, Marotta beffa la Juve | Scambio a sorpresa

L’Inter continua a lavorare per portare a casa elementi importanti per la prossima stagione. Spunta un nuovo nome, possibile scambio!

Si prevede un’estate molto movimentata per l’Inter, che ha iniziato a programmare con largo anticipo possibili acquisti e cessioni per la prossima estate. La società nerazzurra ha vissuto una buona annata nel complesso ma vuole crescere ancora per ridurre il gap con le big di Europa.

Mentre Beppe Marotta monitora la situazione di Lautaro Martinez, cercato insistentemente dal Barcellona, si continuano a valutare anche delle possibili occasioni che potrebbero verificarsi in questa sessione di mercato. In particolare ci potrebbe essere nel mirino un nuovo centrocampista che ha impressionato in questi mesi.

Calciomercato Inter, idea Miranchuk: possibile scambio con Joao Mario!

Parliamo di Aleksej Miranchuk, trequartista in grado di giocare anche sulla fascia destra o quella sinistra. Il calciatore russo ha disputato buone partite soprattutto in Champions League, dove ha ben figurato anche contro squadre come Juventus e Atletico Madrid siglando due reti in quattro gare. Sul classe 1995 ci sarebbero diverse società importanti, tra cui proprio i bianconeri di Sarri, ma l’Inter potrebbe avere un vantaggio.

La Lokomotiv Moska, che detiene il cartellino del centrocampista offensivo, vorrebbe provare a riscattare Joao Mario ma senza versare i 18 milioni di euro di diritto di riscatto. Per questo, dunque, ci potrebbe essere uno scambio che porterebbe Miranchuk a Milano in cambio dell’intero cartellino del portoghese. Non è da escludere, però, un piccolo conguaglio in favore del club russo.

In questo caso entrambe le squadre riceverebbero un vantaggio: l’Inter avrebbe un calciatore apprezzato da tante squadre d’Europa e la Lokomotiv riscatterebbe Joao Mario senza sborsare soldi aggiuntivi.

