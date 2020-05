Calciomercato, El Shaarawy-Juve | Dalla Spagna: trattativa ben avviata!

Il rinforzo giusto per la Juventus potrebbe arrivare dalla Cina dove un ex milanista sembra pronto al ritorno in Serie A.

La lunga pausa forzata per l’emergenza Coronavirus sta consentendo alla Juventus di iniziare anche a programmare le prossime mosse di calciomercato in vista della prossima stagione. La dirigenza bianconera potrebbe rinforzare anche l’attacco a disposizione di Maurizio Sarri, andando a potenziare in particolar modo la batteria di esterni bianconeri. In questo contesto si colloca l’ultima indiscrezione rimbalzata dalla Spagna e riguardante l’ex romanista Stephan El Shaarawy. Per tutte le ultime notizie di mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, El Shaarawy finisce nel mirino di Sarri: la situazione

La dirigenza della Juventus ha dunque sul tavolo diverse operazioni che spera di chiudere in vista della prossima sessione di mercato, ancora ricchissima di incognite vista la chiusura del campionato tutta da stabilire. Intanto secondo le informazioni diffuse da ‘todofichajes.com’, la società piemontese starebbe negoziando con lo Shanghai Shenhua per acquisire le prestazioni di Stephan El Shaarawy.

Dopo un’annata in Cina, il ‘Faraone’ vorrebbe infatti ritornare nel calcio che conta, magari ripartendo proprio dalla Serie A dopo l’ultima esperienza a Roma. L’ex giallorosso nel caso sarebbe felice di ricominciare in Italia proprio da un club ambizioso e di alto livello come la Juventus. Il profilo di El Shaarawy inoltre stando alla testata iberica sarebbe stato raccomandato personalmente dallo stesso Sarri che lo vorrebbe in rosa. Per questo motivo i negoziati tra i due club sarebbero già stati avviati e non è da escludere che prossimamente possano arrivare novità.

