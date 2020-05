Calciomercato Juventus, passi avanti per il post Higuain | Le ultime

La Juventus continua a fare passi in avanti per il post Higuain, in caso di addio dell’attaccante argentino. Possibile maxi-scambio

Con il possibile addio di Gonzalo Higuain al termine della stagione, la Juventus sta pensando a rinforzare il reparto offensivo pensando anche all’attaccante polacco del Napoli, Arek Milik. L’ex Ajax non sarebbe propenso a rinnovare il contratto con gli azzurri e così il suo futuro potrebbe essere altrove. Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport il club bianconero avrebbe fatto passi in avanti.

Calciomercato Juventus, da Rugani a Luca Pellegrini: contropartite per Milik

E così la Juventus starebbe pensando ad una grande operazione includendo diverse contropartite per arrivare a Milik. Più che Federico Bernardeschi il Napoli potrebbe accettare l’idea di uno tra Rugani, Romero e Luca Pellegrini, attualmente in prestito al Cagliari.

Il suo procuratore, Mino Raiola, intrattiene da sempre ottimi rapporti con il club azzurro: con Ghoulam e Mario Rui pronti anche a lasciare, il Napoli potrebbe così lavorare d’anticipo arrivando al promettente terzino mancino dell’Under 21.

Tutto cambia improvvisamente: senza calcio giocato, tutto pronto per il fronte mercato.

